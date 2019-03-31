MERKEZ
|Toplam Sandık
| :
|213
|Toplam Seçmen
| :
|62.657
|Açılan Sandık
| :
|179
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 84,04
|Kullanılan Oy
| :
|40.429
|Geçerli Oy
| :
|40.368
|Katılım Oranı
| :
|% 64,52
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|MEHMET ABDİ BULUT
|% 48,6
|19.618
|MHP
|ÖMER YABANCI
|% 33,42
|13.492
|İYİ PARTİ
|AHMET NALÇACIOĞLU
|% 17,31
|6.986
|SAADET PARTİSİ
|ŞERİF KARAKURT
|% 0,38
|152
|DİĞER
|% 0,1
|40
|BTP
|ALAİDDİN ÖZKAR
|% 0,09
|38
|DSP
|CAFER GÜLTEKİN
|% 0,06
|26
|TKP
|İLKER BUĞDAY
|% 0,04
|16
* Partilerin Türkiye genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.
ELBEYLİ
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 33,33
|Katılım Oranı
| :
|% 91,94
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|SÜLEYMAN ŞİMŞEK
|% 55,14
|220
|MHP
|SUAT KEMAL ÖZKAN
|% 44,11
|176
|CHP
|ABDURRAHMAN KARAŞAHİN
|% 0,5
|2
|BTP
|ABİDİN DOKUZLUOĞLU
|% 0,25
|1
MERKEZ
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 84,04
|Katılım Oranı
| :
|% 76,65
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|MEHMET ABDİ BULUT
|% 48,6
|19.618
|MHP
|ÖMER YABANCI
|% 33,42
|13.492
|İYİ PARTİ
|AHMET NALÇACIOĞLU
|% 17,31
|6.986
|SAADET PARTİSİ
|ŞERİF KARAKURT
|% 0,38
|152
|DİĞER
|% 0,1
|40
|BTP
|ALAİDDİN ÖZKAR
|% 0,09
|38
|DSP
|CAFER GÜLTEKİN
|% 0,06
|26
|TKP
|İLKER BUĞDAY
|% 0,04
|16
MUSABEYLİ
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 50
|Katılım Oranı
| :
|% 81,97
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|AYHAN YILMAZ
|% 52,79
|180
|MHP
|İHSAN ÖLMEZ
|% 46,92
|160
|İYİ PARTİ
|HALİL ÇETİN
|% 0,29
|1
POLATELİ
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 33,33
|Katılım Oranı
| :
|% 91,89
Türkiye Komünist Partisi, MHP, Güncel
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|HAKKI ÇELİK
|% 61,39
|124
|CHP
|MUSTAFA POLAT
|% 38,12
|77
|DİĞER
|% 0,5
|1
Kaynak: AA