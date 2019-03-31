31 Mart 2019, 19:02
»»

Kilis Son

Kilis Son

MERKEZToplam Sandık : 213Toplam Seçmen : 62.657Açılan Sandık : 179Açılan Sandık Oranı : % 84,04Kullanılan Oy : 40.429Geçerli Oy : 40.368Katılım Oranı : % 64,52PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIAK PARTİMEHMET ABDİ BULUT% 48,619.618MHPÖMER YABANCI% 33,4213.492İYİ PARTİAHMET NALÇACIOĞLU% 17,316.

MERKEZ

Toplam Sandık : 213
Toplam Seçmen : 62.657
Açılan Sandık : 179
Açılan Sandık Oranı : % 84,04
Kullanılan Oy : 40.429
Geçerli Oy : 40.368
Katılım Oranı : % 64,52


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMEHMET ABDİ BULUT% 48,619.618
MHPÖMER YABANCI% 33,4213.492
İYİ PARTİAHMET NALÇACIOĞLU% 17,316.986
SAADET PARTİSİŞERİF KARAKURT% 0,38152
DİĞER% 0,140
BTPALAİDDİN ÖZKAR% 0,0938
DSPCAFER GÜLTEKİN% 0,0626
TKPİLKER BUĞDAY% 0,0416
* Partilerin Türkiye genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.

ELBEYLİ

Açılan Sandık Oranı : % 33,33
Katılım Oranı : % 91,94


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİSÜLEYMAN ŞİMŞEK% 55,14220
MHPSUAT KEMAL ÖZKAN% 44,11176
CHPABDURRAHMAN KARAŞAHİN% 0,52
BTPABİDİN DOKUZLUOĞLU% 0,251
MERKEZ

Açılan Sandık Oranı : % 84,04
Katılım Oranı : % 76,65


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMEHMET ABDİ BULUT% 48,619.618
MHPÖMER YABANCI% 33,4213.492
İYİ PARTİAHMET NALÇACIOĞLU% 17,316.986
SAADET PARTİSİŞERİF KARAKURT% 0,38152
DİĞER% 0,140
BTPALAİDDİN ÖZKAR% 0,0938
DSPCAFER GÜLTEKİN% 0,0626
TKPİLKER BUĞDAY% 0,0416
MUSABEYLİ

Açılan Sandık Oranı : % 50
Katılım Oranı : % 81,97


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİAYHAN YILMAZ% 52,79180
MHPİHSAN ÖLMEZ% 46,92160
İYİ PARTİHALİL ÇETİN% 0,291
POLATELİ

Açılan Sandık Oranı : % 33,33
Katılım Oranı : % 91,89


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİHAKKI ÇELİK% 61,39124
CHPMUSTAFA POLAT% 38,1277
DİĞER% 0,51
Türkiye Komünist Partisi, MHP, Güncel
Kaynak: AA