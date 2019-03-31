31 Mart 2019, 19:20
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Kilis Son

Kilis Son

MERKEZToplam Sandık : 213Toplam Seçmen : 62.657Açılan Sandık : 186Açılan Sandık Oranı : % 87,32Kullanılan Oy : 42.270Geçerli Oy : 42.209Katılım Oranı : % 76,79PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIAK PARTİMEHMET ABDİ BULUT% 48,4620.456MHPÖMER YABANCI% 33,4514.119İYİ PARTİAHMET NALÇACIOĞLU% 17,277.

MERKEZ

Toplam Sandık : 213
Toplam Seçmen : 62.657
Açılan Sandık : 186
Açılan Sandık Oranı : % 87,32
Kullanılan Oy : 42.270
Geçerli Oy : 42.209
Katılım Oranı : % 76,79


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMEHMET ABDİ BULUT% 48,4620.456
MHPÖMER YABANCI% 33,4514.119
İYİ PARTİAHMET NALÇACIOĞLU% 17,277.288
SAADET PARTİSİŞERİF KARAKURT% 0,4167
DSPCAFER GÜLTEKİN% 0,1669
BTPALAİDDİN ÖZKAR% 0,1147
DİĞER% 0,0940
TKPİLKER BUĞDAY% 0,0523
* Partilerin Türkiye genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.

ELBEYLİ

Açılan Sandık Oranı : % 66,67
Katılım Oranı : % 90,62


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİSÜLEYMAN ŞİMŞEK% 52,78408
MHPSUAT KEMAL ÖZKAN% 46,31358
CHPABDURRAHMAN KARAŞAHİN% 0,524
BTPABİDİN DOKUZLUOĞLU% 0,262
SAADET PARTİSİMURAT GEZİCİ% 0,131
MUSABEYLİ

Açılan Sandık Oranı : % 75
Katılım Oranı : % 84,84


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİAYHAN YILMAZ% 51,52221
MHPİHSAN ÖLMEZ% 48,25207
İYİ PARTİHALİL ÇETİN% 0,231
POLATELİ

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 82,52


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİHAKKI ÇELİK% 61,56362
CHPMUSTAFA POLAT% 38,44226
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Kaynak: AA