MERKEZ
|Toplam Sandık
| :
|213
|Toplam Seçmen
| :
|62.657
|Açılan Sandık
| :
|186
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 87,32
|Kullanılan Oy
| :
|42.270
|Geçerli Oy
| :
|42.209
|Katılım Oranı
| :
|% 76,79
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|MEHMET ABDİ BULUT
|% 48,46
|20.456
|MHP
|ÖMER YABANCI
|% 33,45
|14.119
|İYİ PARTİ
|AHMET NALÇACIOĞLU
|% 17,27
|7.288
|SAADET PARTİSİ
|ŞERİF KARAKURT
|% 0,4
|167
|DSP
|CAFER GÜLTEKİN
|% 0,16
|69
|BTP
|ALAİDDİN ÖZKAR
|% 0,11
|47
|DİĞER
|% 0,09
|40
|TKP
|İLKER BUĞDAY
|% 0,05
|23
* Partilerin Türkiye
genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.
ELBEYLİ
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 66,67
|Katılım Oranı
| :
|% 90,62
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|SÜLEYMAN ŞİMŞEK
|% 52,78
|408
|MHP
|SUAT KEMAL ÖZKAN
|% 46,31
|358
|CHP
|ABDURRAHMAN KARAŞAHİN
|% 0,52
|4
|BTP
|ABİDİN DOKUZLUOĞLU
|% 0,26
|2
|SAADET PARTİSİ
|MURAT GEZİCİ
|% 0,13
|1
MUSABEYLİ
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 75
|Katılım Oranı
| :
|% 84,84
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|AYHAN YILMAZ
|% 51,52
|221
|MHP
|İHSAN ÖLMEZ
|% 48,25
|207
|İYİ PARTİ
|HALİL ÇETİN
|% 0,23
|1
POLATELİ
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 100
|Katılım Oranı
| :
|% 82,52
Güncel
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|HAKKI ÇELİK
|% 61,56
|362
|CHP
|MUSTAFA POLAT
|% 38,44
|226
Kaynak: AA