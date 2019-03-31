MERKEZ
|Toplam Sandık
| :
|213
|Toplam Seçmen
| :
|62.657
|Açılan Sandık
| :
|192
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 90,14
|Kullanılan Oy
| :
|43.790
|Geçerli Oy
| :
|43.720
|Katılım Oranı
| :
|% 77,06
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|MEHMET ABDİ BULUT
|% 48,4
|21.162
|MHP
|ÖMER YABANCI
|% 33,41
|14.605
|İYİ PARTİ
|AHMET NALÇACIOĞLU
|% 17,2
|7.522
|SAADET PARTİSİ
|ŞERİF KARAKURT
|% 0,48
|210
|DSP
|CAFER GÜLTEKİN
|% 0,18
|77
|BTP
|ALAİDDİN ÖZKAR
|% 0,16
|71
|DİĞER
|% 0,11
|46
|TKP
|İLKER BUĞDAY
|% 0,06
|27
* Partilerin Türkiye genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.
ELBEYLİ
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 100
|Katılım Oranı
| :
|% 91,22
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|SÜLEYMAN ŞİMŞEK
|% 51,72
|632
|MHP
|SUAT KEMAL ÖZKAN
|% 47,05
|575
|CHP
|ABDURRAHMAN KARAŞAHİN
|% 0,9
|11
|BTP
|ABİDİN DOKUZLUOĞLU
|% 0,25
|3
|SAADET PARTİSİ
|MURAT GEZİCİ
|% 0,08
|1
MUSABEYLİ
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 100
|Katılım Oranı
| :
|% 87,42
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|AYHAN YILMAZ
|% 51,3
|295
|MHP
|İHSAN ÖLMEZ
|% 48,52
|279
|İYİ PARTİ
|HALİL ÇETİN
|% 0,17
|1
POLATELİ
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 100
|Katılım Oranı
| :
|% 82,52
MHP, Güncel
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|HAKKI ÇELİK
|% 61,56
|362
|CHP
|MUSTAFA POLAT
|% 38,44
|226
Kaynak: AA