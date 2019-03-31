31 Mart 2019, 19:52
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Kilis Son

Kilis Son

MERKEZToplam Sandık : 213Toplam Seçmen : 62.657Açılan Sandık : 192Açılan Sandık Oranı : % 90,14Kullanılan Oy : 43.790Geçerli Oy : 43.720Katılım Oranı : % 77,06PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIAK PARTİMEHMET ABDİ BULUT% 48,421.162MHPÖMER YABANCI% 33,4114.605İYİ PARTİAHMET NALÇACIOĞLU% 17,27.

MERKEZ

Toplam Sandık : 213
Toplam Seçmen : 62.657
Açılan Sandık : 192
Açılan Sandık Oranı : % 90,14
Kullanılan Oy : 43.790
Geçerli Oy : 43.720
Katılım Oranı : % 77,06


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMEHMET ABDİ BULUT% 48,421.162
MHPÖMER YABANCI% 33,4114.605
İYİ PARTİAHMET NALÇACIOĞLU% 17,27.522
SAADET PARTİSİŞERİF KARAKURT% 0,48210
DSPCAFER GÜLTEKİN% 0,1877
BTPALAİDDİN ÖZKAR% 0,1671
DİĞER% 0,1146
TKPİLKER BUĞDAY% 0,0627
* Partilerin Türkiye genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.

ELBEYLİ

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 91,22


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİSÜLEYMAN ŞİMŞEK% 51,72632
MHPSUAT KEMAL ÖZKAN% 47,05575
CHPABDURRAHMAN KARAŞAHİN% 0,911
BTPABİDİN DOKUZLUOĞLU% 0,253
SAADET PARTİSİMURAT GEZİCİ% 0,081
MUSABEYLİ

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 87,42


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİAYHAN YILMAZ% 51,3295
MHPİHSAN ÖLMEZ% 48,52279
İYİ PARTİHALİL ÇETİN% 0,171
POLATELİ

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 82,52


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİHAKKI ÇELİK% 61,56362
CHPMUSTAFA POLAT% 38,44226
MHP, Güncel
Kaynak: AA