31 Mart 2019, 20:07
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Kilis Son

Kilis Son

MERKEZToplam Sandık : 213Toplam Seçmen : 62.657Açılan Sandık : 195Açılan Sandık Oranı : % 91,55Kullanılan Oy : 44.382Geçerli Oy : 44.312Katılım Oranı : % 77,14PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIAK PARTİMEHMET ABDİ BULUT% 48,4721.478MHPÖMER YABANCI% 33,4214.808İYİ PARTİAHMET NALÇACIOĞLU% 17,127.

MERKEZ

Toplam Sandık : 213
Toplam Seçmen : 62.657
Açılan Sandık : 195
Açılan Sandık Oranı : % 91,55
Kullanılan Oy : 44.382
Geçerli Oy : 44.312
Katılım Oranı : % 77,14


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMEHMET ABDİ BULUT% 48,4721.478
MHPÖMER YABANCI% 33,4214.808
İYİ PARTİAHMET NALÇACIOĞLU% 17,127.588
SAADET PARTİSİŞERİF KARAKURT% 0,49217
DSPCAFER GÜLTEKİN% 0,1777
BTPALAİDDİN ÖZKAR% 0,1671
DİĞER% 0,146
TKPİLKER BUĞDAY% 0,0627
* Partilerin Türkiye genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.

ELBEYLİ

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 91,22


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİSÜLEYMAN ŞİMŞEK% 51,72632
MHPSUAT KEMAL ÖZKAN% 47,05575
CHPABDURRAHMAN KARAŞAHİN% 0,911
BTPABİDİN DOKUZLUOĞLU% 0,253
SAADET PARTİSİMURAT GEZİCİ% 0,081
MUSABEYLİ

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 87,42


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİAYHAN YILMAZ% 51,3295
MHPİHSAN ÖLMEZ% 48,52279
İYİ PARTİHALİL ÇETİN% 0,171
POLATELİ

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 82,52


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİHAKKI ÇELİK% 61,56362
CHPMUSTAFA POLAT% 38,44226
Türkiye Komünist Partisi, MHP, Güncel
Kaynak: AA