31 Mart 2019, 20:22
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Kilis Son

Kilis Son

MERKEZToplam Sandık : 213Toplam Seçmen : 62.657Açılan Sandık : 200Açılan Sandık Oranı : % 93,9Kullanılan Oy : 45.715Geçerli Oy : 45.611Katılım Oranı : % 77,43PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIAK PARTİMEHMET ABDİ BULUT% 48,4422.094MHPÖMER YABANCI% 33,3715.220İYİ PARTİAHMET NALÇACIOĞLU% 17,067.

MERKEZ

Toplam Sandık : 213
Toplam Seçmen : 62.657
Açılan Sandık : 200
Açılan Sandık Oranı : % 93,9
Kullanılan Oy : 45.715
Geçerli Oy : 45.611
Katılım Oranı : % 77,43


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMEHMET ABDİ BULUT% 48,4422.094
MHPÖMER YABANCI% 33,3715.220
İYİ PARTİAHMET NALÇACIOĞLU% 17,067.779
SAADET PARTİSİŞERİF KARAKURT% 0,6273
DSPCAFER GÜLTEKİN% 0,1883
BTPALAİDDİN ÖZKAR% 0,1778
DİĞER% 0,1253
TKPİLKER BUĞDAY% 0,0731
* Partilerin Türkiye genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.

ELBEYLİ

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 91,22


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİSÜLEYMAN ŞİMŞEK% 51,72632
MHPSUAT KEMAL ÖZKAN% 47,05575
CHPABDURRAHMAN KARAŞAHİN% 0,911
BTPABİDİN DOKUZLUOĞLU% 0,253
SAADET PARTİSİMURAT GEZİCİ% 0,081
MUSABEYLİ

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 87,42


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİAYHAN YILMAZ% 51,3295
MHPİHSAN ÖLMEZ% 48,52279
İYİ PARTİHALİL ÇETİN% 0,171
POLATELİ

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 89,65


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİHAKKI ÇELİK% 56,65362
CHPMUSTAFA POLAT% 43,19276
MHPHAKKI KILIÇ% 0,161
Türkiye Komünist Partisi, MHP, Güncel
Kaynak: AA