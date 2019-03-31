31 Mart 2019, 20:51
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Kilis Son

Kilis Son

MERKEZToplam Sandık : 213Toplam Seçmen : 62.657Açılan Sandık : 206Açılan Sandık Oranı : % 96,71Kullanılan Oy : 48.071Geçerli Oy : 47.565Katılım Oranı : % 78,74PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIAK PARTİMEHMET ABDİ BULUT% 48,122.878MHPÖMER YABANCI% 33,1215.754İYİ PARTİAHMET NALÇACIOĞLU% 17,028.

MERKEZ

Toplam Sandık : 213
Toplam Seçmen : 62.657
Açılan Sandık : 206
Açılan Sandık Oranı : % 96,71
Kullanılan Oy : 48.071
Geçerli Oy : 47.565
Katılım Oranı : % 78,74


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMEHMET ABDİ BULUT% 48,122.878
MHPÖMER YABANCI% 33,1215.754
İYİ PARTİAHMET NALÇACIOĞLU% 17,028.095
SAADET PARTİSİŞERİF KARAKURT% 1,15548
BTPALAİDDİN ÖZKAR% 0,28135
DSPCAFER GÜLTEKİN% 0,1779
TKPİLKER BUĞDAY% 0,1468
DİĞER% 0,028
* Partilerin Türkiye genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.

ELBEYLİ

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 91,22


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİSÜLEYMAN ŞİMŞEK% 51,72632
MHPSUAT KEMAL ÖZKAN% 47,05575
CHPABDURRAHMAN KARAŞAHİN% 0,911
BTPABİDİN DOKUZLUOĞLU% 0,253
SAADET PARTİSİMURAT GEZİCİ% 0,081
MUSABEYLİ

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 87,42


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİAYHAN YILMAZ% 51,3295
MHPİHSAN ÖLMEZ% 48,52279
İYİ PARTİHALİL ÇETİN% 0,171
POLATELİ

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 89,79


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİHAKKI ÇELİK% 56,56362
CHPMUSTAFA POLAT% 43,12276
MHPHAKKI KILIÇ% 0,312
Türkiye Komünist Partisi, MHP, Güncel
Kaynak: AA