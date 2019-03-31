31 Mart 2019, 21:23
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Kilis Son

Kilis Son

MERKEZToplam Sandık : 213Toplam Seçmen : 62.657Açılan Sandık : 207Açılan Sandık Oranı : % 97,18Kullanılan Oy : 48.777Geçerli Oy : 48.011Katılım Oranı : % 79,51PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIAK PARTİMEHMET ABDİ BULUT% 47,8822.988MHPÖMER YABANCI% 32,9515.821İYİ PARTİAHMET NALÇACIOĞLU% 16,998.

MERKEZ

Toplam Sandık : 213
Toplam Seçmen : 62.657
Açılan Sandık : 207
Açılan Sandık Oranı : % 97,18
Kullanılan Oy : 48.777
Geçerli Oy : 48.011
Katılım Oranı : % 79,51


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMEHMET ABDİ BULUT% 47,8822.988
MHPÖMER YABANCI% 32,9515.821
İYİ PARTİAHMET NALÇACIOĞLU% 16,998.157
SAADET PARTİSİŞERİF KARAKURT% 1,42684
BTPALAİDDİN ÖZKAR% 0,34161
DSPCAFER GÜLTEKİN% 0,298
TKPİLKER BUĞDAY% 0,1992
DİĞER% 0,0210
* Partilerin Türkiye genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.

ELBEYLİ

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 92,18


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİSÜLEYMAN ŞİMŞEK% 51,59632
MHPSUAT KEMAL ÖZKAN% 46,94575
CHPABDURRAHMAN KARAŞAHİN% 1,1414
BTPABİDİN DOKUZLUOĞLU% 0,243
SAADET PARTİSİMURAT GEZİCİ% 0,081
MUSABEYLİ

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 87,42


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİAYHAN YILMAZ% 51,3295
MHPİHSAN ÖLMEZ% 48,52279
İYİ PARTİHALİL ÇETİN% 0,171
POLATELİ

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 89,79


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİHAKKI ÇELİK% 56,56362
CHPMUSTAFA POLAT% 43,12276
MHPHAKKI KILIÇ% 0,312
Türkiye Komünist Partisi, MHP, Güncel
Kaynak: AA