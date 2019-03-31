31 Mart 2019, 21:37
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Kilis Son

Kilis Son

MERKEZToplam Sandık : 213Toplam Seçmen : 62.657Açılan Sandık : 210Açılan Sandık Oranı : % 98,59Kullanılan Oy : 49.344Geçerli Oy : 48.542Katılım Oranı : % 79,69PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIAK PARTİMEHMET ABDİ BULUT% 47,8723.236MHPÖMER YABANCI% 32,8415.941İYİ PARTİAHMET NALÇACIOĞLU% 17,018.

MERKEZ

Toplam Sandık : 213
Toplam Seçmen : 62.657
Açılan Sandık : 210
Açılan Sandık Oranı : % 98,59
Kullanılan Oy : 49.344
Geçerli Oy : 48.542
Katılım Oranı : % 79,69


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMEHMET ABDİ BULUT% 47,8723.236
MHPÖMER YABANCI% 32,8415.941
İYİ PARTİAHMET NALÇACIOĞLU% 17,018.257
SAADET PARTİSİŞERİF KARAKURT% 1,49723
BTPALAİDDİN ÖZKAR% 0,35172
DSPCAFER GÜLTEKİN% 0,21104
TKPİLKER BUĞDAY% 0,299
DİĞER% 0,0210
* Partilerin Türkiye genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.

ELBEYLİ

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 92,18


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİSÜLEYMAN ŞİMŞEK% 51,59632
MHPSUAT KEMAL ÖZKAN% 46,94575
CHPABDURRAHMAN KARAŞAHİN% 1,1414
BTPABİDİN DOKUZLUOĞLU% 0,243
SAADET PARTİSİMURAT GEZİCİ% 0,081
MUSABEYLİ

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 87,42


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİAYHAN YILMAZ% 51,3295
MHPİHSAN ÖLMEZ% 48,52279
İYİ PARTİHALİL ÇETİN% 0,171
POLATELİ

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 89,79


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİHAKKI ÇELİK% 56,56362
CHPMUSTAFA POLAT% 43,12276
MHPHAKKI KILIÇ% 0,312
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Kaynak: AA