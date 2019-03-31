31 Mart 2019, 22:09
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Kilis Son

Kilis Son

MERKEZToplam Sandık : 213Toplam Seçmen : 62.657Açılan Sandık : 211Açılan Sandık Oranı : % 99,06Kullanılan Oy : 50.296Geçerli Oy : 49.135Katılım Oranı : % 80,89PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIAK PARTİMEHMET ABDİ BULUT% 47,5823.378MHPÖMER YABANCI% 32,6616.049İYİ PARTİAHMET NALÇACIOĞLU% 17,068.

MERKEZ

Toplam Sandık : 213
Toplam Seçmen : 62.657
Açılan Sandık : 211
Açılan Sandık Oranı : % 99,06
Kullanılan Oy : 50.296
Geçerli Oy : 49.135
Katılım Oranı : % 80,89


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMEHMET ABDİ BULUT% 47,5823.378
MHPÖMER YABANCI% 32,6616.049
İYİ PARTİAHMET NALÇACIOĞLU% 17,068.381
SAADET PARTİSİŞERİF KARAKURT% 1,76866
BTPALAİDDİN ÖZKAR% 0,42204
DSPCAFER GÜLTEKİN% 0,27131
TKPİLKER BUĞDAY% 0,25124
DİĞER% 02
* Partilerin Türkiye genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.

ELBEYLİ

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 92,84


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİSÜLEYMAN ŞİMŞEK% 51,55632
MHPSUAT KEMAL ÖZKAN% 46,9575
CHPABDURRAHMAN KARAŞAHİN% 1,1414
BTPABİDİN DOKUZLUOĞLU% 0,243
SAADET PARTİSİMURAT GEZİCİ% 0,162
MUSABEYLİ

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 87,42


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİAYHAN YILMAZ% 51,3295
MHPİHSAN ÖLMEZ% 48,52279
İYİ PARTİHALİL ÇETİN% 0,171
POLATELİ

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 91,19


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİHAKKI ÇELİK% 55,95362
CHPMUSTAFA POLAT% 42,66276
MHPHAKKI KILIÇ% 1,248
BTPFETHİYE EŞKİ% 0,151
Türkiye Komünist Partisi, MHP, Güncel
Kaynak: AA