MERKEZ
|Toplam Sandık
| :
|213
|Toplam Seçmen
| :
|62.657
|Açılan Sandık
| :
|213
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 100
|Kullanılan Oy
| :
|51.275
|Geçerli Oy
| :
|49.738
|Katılım Oranı
| :
|% 81,83
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|MEHMET ABDİ BULUT
|% 47,36
|23.555
|MHP
|ÖMER YABANCI
|% 32,54
|16.185
|İYİ PARTİ
|AHMET NALÇACIOĞLU
|% 16,96
|8.437
|SAADET PARTİSİ
|ŞERİF KARAKURT
|% 1,99
|992
|BTP
|ALAİDDİN ÖZKAR
|% 0,49
|242
|TKP
|İLKER BUĞDAY
|% 0,32
|157
|DSP
|CAFER GÜLTEKİN
|% 0,3
|148
|DİĞER
|% 0,04
|22
* Partilerin Türkiye genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.
ELBEYLİ
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 100
|Katılım Oranı
| :
|% 92,84
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|SÜLEYMAN ŞİMŞEK
|% 51,55
|632
|MHP
|SUAT KEMAL ÖZKAN
|% 46,9
|575
|CHP
|ABDURRAHMAN KARAŞAHİN
|% 1,14
|14
|BTP
|ABİDİN DOKUZLUOĞLU
|% 0,24
|3
|SAADET PARTİSİ
|MURAT GEZİCİ
|% 0,16
|2
MUSABEYLİ
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 100
|Katılım Oranı
| :
|% 87,42
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|AYHAN YILMAZ
|% 51,3
|295
|MHP
|İHSAN ÖLMEZ
|% 48,52
|279
|İYİ PARTİ
|HALİL ÇETİN
|% 0,17
|1
POLATELİ
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 100
|Katılım Oranı
| :
|% 91,19
Türkiye Komünist Partisi, MHP, Güncel
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|HAKKI ÇELİK
|% 55,95
|362
|CHP
|MUSTAFA POLAT
|% 42,66
|276
|MHP
|HAKKI KILIÇ
|% 1,24
|8
|BTP
|FETHİYE EŞKİ
|% 0,15
|1
Kaynak: AA