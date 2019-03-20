Kilis Suriye'deki Engellilere Destek

Suriye
'deki engellilere destek İnsani Yardım Vakfı
(İHH
), Suriye'nin Azez
kentinde yaşayan 10 engelliye motosiklet ile zücaciye yardımında bulundu.
İHH görevlilerinden Muhammed Ceyhan
, engellilerin yaşamını kolaylaştırmak üzere çalıştıklarını söyledi. Azez'deki 10 bedensel engellinin rahat hareket edebilmesi için 10 elektrikli motosiklet dağıttıklarını belirten Ceyhan, aynı zamanda 25 aileye de zücaciye desteği sağladıklarını kaydetti.
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Kaynak: DHA