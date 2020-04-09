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KİLİS Suriye'deki kamplarda salgın tedbiri

Suriye'deki kamplarda salgın tedbiriSURİYE'nin Azez ve Elbab kentleri kırsalındaki sığınmacı kamplarında koronavirüse karşı alınacak önlemlere karşı siviller bilgilendiriliyor.

09.04.2020 14:47 | Son Güncelleme: 09.04.2020 14:50
Suriye 'deki kamplarda salgın tedbiri
SURİYE'nin Azez ve Elbab kentleri kırsalındaki sığınmacı kamplarında koronavirüse karşı alınacak önlemlere karşı siviller bilgilendiriliyor.
Çeşitli STK'lar tarafından kampların bulunduğu bölgeye afişler asılarak, virüs salgınına karşı alınacak önlemler anlatılıyor. Kamplarda kalanları Arapça afişlerle uyardıklarını ve alması gereken önlemleri ilettiklerini anlatan STK görevlileri, ayrıca ihtiyaç sahiplerine de hijyen malzemesi dağıttıklarını kaydetti. KİLİS Suriye’deki kamplarda salgın tedbiri

Kaynak: DHA

Etiketler: Suriye, Azez, Güncel
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