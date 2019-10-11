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Kilis suriye'deki öğrencilere 'seyyar müze' etkinliği

Suriye'deki öğrencilere 'Seyyar Müze' etkinliğiİHH İnsani Yardım Vakfı tarafından Suriye'nin Azez kenti ve Fırat Kalkanı bölgesinde bulunan Elbab ve Mare'de çocuklar için 'Seyyar Müze' etkinliği düzenledi.

11.10.2019 19:28
Suriye'deki öğrencilere 'Seyyar Müze' etkinliği
İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından Suriye'nin Azez kenti ve Fırat Kalkanı bölgesinde bulunan Elbab ve Mare'de çocuklar için 'Seyyar Müze' etkinliği düzenledi.
Türkiye'nin operasyonlarıyla temizlenen Fırat Kalkanı Bölgesi'ne yerleşen yüz binlerce insan, hayatlarını mülteci kamplarında geçiriyor. Bu bölgede okul çağında 350 bini aşkın çocuk bulunuyor. Genç İHH Suriye'de 9 yıldır süren savaş sebebiyle müze ve bilimden uzak kalmış çocukların için 4 gün boyunca farklı okullarda Seyyar Müzeö etkinliği düzenledi. Etkinlikte 3 binden fazla çocuk katılım sağlarken 2 bin 500 çocuğa kırtasiye malzemesi dağıtımı gerçekleştirdi. Ayrıca kamplarda yaşayan çocuklar için uzayla alakalı bilgilendirme, kimya deneyleri, çeşitli yarışmalar ve oyunlar düzenlendi. Çocukların eğitim hayatlarını destekleyici nitelikte bir çalışmayla beraber savaşın sebep olduğu psikolojik etkilerden çıkmaları ve eğitimde imkan eşitliğinin sağlanması hedeflendi.
Çocukların dünyaya bakışlarına yeni bir pencere açarak, kalıcı bir çalışmanın başlangıcını yapmayı hedeflediğini söyleyen Genç İHH saha sorumlusu Hasan Demir, Aynı zamanda bu çalışma ile bilimin ve öğrenmenin sadece rahat koşullarda değil her zaman ve her yerde yapılabileceğini göstermeye çalıştık. 2019-2020 Eğitim Öğretim döneminin başlangıcında bölgedeki okulların müfredatlarında özellikle gezegenlerle ilgili yer alan konuyu görsel nitelikte destekleyici modelleme çalışmaları yapıldı. Bu şekilde çocuklar derslerde tek boyutlu olarak işledikleri bilgileri pekiştirdi dedi.
Kilis suriye'deki öğrencilere 'seyyar müze' etkinliği

İnsani Yardım Vakfı, Suriye, Güncel

Kaynak: DHA

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