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Kilis suriye sınırına komando sevkiyatı

Suriye sınırına komando sevkiyatıTürkiye'nin çeşitli illerinden gelen komando ve mayına dayanıklı zırhlı araçların bulunduğu 100 araçlık askeri konvoy, Kilis'e ulaştı.

09.10.2019 12:29
Suriye sınırına komando sevkiyatı
Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen komando ve mayına dayanıklı zırhlı araçların bulunduğu 100 araçlık askeri konvoy, Kilis'e ulaştı. Konvoydaki birliklerin Suriye sınırına konuşlandırılacağı öğrenildi.
Türkiye'nin çeşitli illerinden yola çıkan komando ve mayına dayanıklı zırhlı araçların olduğu 100 araçlık askeri konvoy, öğle saatlerinde Kilis'e ulaştı. Geniş güvenlik önlemleri altında ilerleyen konvoy Kilis'in Suriye sınırına yöneldi. Konvoydaki birliklerin Suriye sınırındaki kritik bölgelerde konuşlandırılacağı öğrenildi.
Kilis suriye sınırına komando sevkiyatı

Türkiye, Komando, Suriye, Kilis, Güncel

Kaynak: DHA

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