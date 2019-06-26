26.06.2019 23:15
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KİLİS Suriye'ye askeri sevkiyat

Suriye'ye askeri sevkiyatGaziantep yönünden gelen zırhlı araçların bulunduğu askeri konvoy, Kilis'teki Çobanbey Sınır Kapısı üzerinden Suriye'ye geçiş yaptı.

Suriye 'ye askeri sevkiyat
Gaziantep yönünden gelen zırhlı araçların bulunduğu askeri konvoy, Kilis 'teki Çobanbey Sınır Kapısı üzerinden Suriye'ye geçiş yaptı.
Öğleden sonra Gaziantep yönünden gelen zırhlı araçlardan oluşan konvoyu, güvenlik önlemleri arasında sınır hattına ilerledi. Elbeyli ilçesindeki Çobanbey Sınır Kapısı'ndan Suriye'ye geçen konvoydaki zırhlı araç ve askeri personellerin, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı ile terörden temizlenen alanlarda TSK 'nın kurduğu üs bölgelerinde konuşlanacağı belirtildi.
GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR
Haber-Kamera Reşit ÇELEBİOĞLUKİLİS, ( DHA )-
(Tür: Yurt)KİLİS Suriye'ye askeri sevkiyat
Kaynak: DHA
Gaziantep , Kilis , Suriye , Güncel

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