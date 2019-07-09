09.07.2019 18:40
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Kilis - Suriye'ye askeri sevkiyat

Suriye'ye askeri sevkiyatGAZİANTEP yönünden çıkan askeri araçlar Kilis'teki Çobanbey Sınır Kapısı üzerinden Suriye tarafına geçiş yaptı.

Suriye'ye askeri sevkiyat
GAZİANTEP yönünden çıkan askeri araçlar Kilis'teki Çobanbey Sınır Kapısı üzerinden Suriye tarafına geçiş yaptı.
Öğleden sonra Gaziantep yönünden gelen zırhlı araçlardan oluşan askeri konvoy, Suriye sınırındaki Elbeyli ilçesine geldi. Zırhlı araç ve askeri personelin yer aldığı konvoy, güvenlik önlemleri arasında Çobanbey Sınır Kapısı'ndan Suriye'ye geçiş yaptı. Konvoyda yer alan araç ve personellerin Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı ile terörden temizlenen bölgelerde kurulu olan TSK'ya ait üs bölgelerinde konuşlanacağı belirtildi. Kilis - Suriye'ye askeri sevkiyat
Kaynak: DHA
Gaziantep, Suriye, Kilis, Güncel

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