17.06.2019 12:27
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KİLİS SURİYELİLERİN BAYRAM DÖNÜŞÜ SÜRÜYOR

RAMAZAN Bayramı için ülkelerine giden Suriyelilerin, Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye dönüşleri devam ediyor.

RAMAZAN Bayramı için ülkelerine giden Suriyelilerin, Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye dönüşleri devam ediyor. Ramazan Bayramı öncesi alınan izin doğrultusunda Türkiye'de yaşamını sürdüren 20 bin 576 Suriyeli, Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan işlemlerini yaptırarak ülkelerine gitti. Bayram tatilinin tamamlanmasının ardından Türkiye'ye gelmeye başlayan Suriyelilerin dönüşleri bugün de devam etti. Sınır hattına gelen Suriyeliler, Göç İdaresi İl Müdürlüğü ve polis ekiplerince işlemlerinin yapılmasının ardından beraberindeki çantaların aranmasının ardından Türkiye tarafına geçti.
Yetkililer, şu ana kadar 4 bin civarında Suriyelinin geri döndüğünü, dönüşlerin 1 Kasım'da sona ereceğini belirtti.KİLİS SURİYELİLERİN BAYRAM DÖNÜŞÜ SÜRÜYOR
Kaynak: DHA
Ramazan Bayramı, Kilis, Türkiye, Güncel

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