KİLİS Suriyelilerin, bayram için ülkesine gidişlerine koronavirüs engeli
Suriyelilerin, bayram için ülkesine gidişlerine koronavirüs engeliRAMAZAN Bayramını ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyelilerin, Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan 2 Mart'ta başlayan geçişler koronavirüs nedeniyle durduruldu.
12.03.2020 12:23 | Son Güncelleme: 12.03.2020 12:23
Suriyelilerin, bayram için ülkesine gidişlerine koronavirüs engeli
RAMAZAN Bayramını ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyelilerin, Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan 2 Mart'ta başlayan geçişler koronavirüs nedeniyle durduruldu.Suriyeliler, Ramazan Bayramı nedeniyle ülkelerine gitmek için çeşitli kentlerden Kilis 'e gelen Suriyeliler 2 Mart'tan itibaren Öncüpınar Sınır Kapısından ülkelerine geçiş yaptı. Ancak koronavirüs nedeniyle alınan önlemler kapsamında, sınır kapılarından geçişlere ara verildi. Bu sabah ülkesine gitmek için sınıra gelen Suriyeliler, koronavirüs nedeniyle 'ikinci bir emre kadar geçişlerin durdurulduğu' belirtilerek geri gönderildi.
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Kaynak: DHA
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