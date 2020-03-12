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KİLİS Suriyelilerin, bayram için ülkesine gidişlerine koronavirüs engeli

Suriyelilerin, bayram için ülkesine gidişlerine koronavirüs engeliRAMAZAN Bayramını ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyelilerin, Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan 2 Mart'ta başlayan geçişler koronavirüs nedeniyle durduruldu.

12.03.2020 12:23 | Son Güncelleme: 12.03.2020 12:23
KİLİS Suriyelilerin, bayram için ülkesine gidişlerine koronavirüs engeli

Suriyelilerin, bayram için ülkesine gidişlerine koronavirüs engeli

RAMAZAN Bayramını ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyelilerin, Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan 2 Mart'ta başlayan geçişler koronavirüs nedeniyle durduruldu.Suriyeliler, Ramazan Bayramı nedeniyle ülkelerine gitmek için çeşitli kentlerden Kilis 'e gelen Suriyeliler 2 Mart'tan itibaren Öncüpınar Sınır Kapısından ülkelerine geçiş yaptı. Ancak koronavirüs nedeniyle alınan önlemler kapsamında, sınır kapılarından geçişlere ara verildi. Bu sabah ülkesine gitmek için sınıra gelen Suriyeliler, koronavirüs nedeniyle 'ikinci bir emre kadar geçişlerin durdurulduğu' belirtilerek geri gönderildi.


Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?

Kaynak: DHA

Etiketler : Kilis, Güncel

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