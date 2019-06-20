20.06.2019 14:08
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KİLİS Suriyelilerin Öncüpınar'dan bayram dönüşü sürüyor

Suriyelilerin Öncüpınar'dan bayram dönüşü sürüyorRamazan Bayramı için ülkelerine giden Suriyelilerin, Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye dönüşleri devam ediyor.

Suriyelilerin Öncüpınar'dan bayram dönüşü sürüyor
Ramazan Bayramıiçin ülkelerine giden Suriyelilerin, Öncüpınar Sınır Kapısı'ndanTürkiye'ye dönüşleri devam ediyor. Bayram sonrası Türkiye'ye dönen Suriyelilerin sayısının şu ana kadar 5 bin 500 olduğu belirtildi.
Ramazan Bayramöncesi 20 bin 576 Suriyeli, Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan ülkelerine gitti. Suriyelilerin, bayram tatilinin ardından Türkiye'ye dönüşleri ise devam ediyor. Sınır hattına gelen Suriyeliler, Göç İdaresi İl Müdürlüğü ve polis ekipleri tarafından işlemleri yapıldıktan sonra Türkiye tarafına geçti. Yetkililer, şu ana kadar 5 bin 500 Suriyelinin geri döndüğünü, dönüşlerin 1 Kasım'da sona ereceğini belirtti.KİLİS Suriyelilerin Öncüpınar'dan bayram dönüşü sürüyor
Kaynak: DHA
Ramazan Bayramı,Türkiye,Güncel

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