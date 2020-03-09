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Kilis'ta Şubat ve Mart ayı su kullanımı tek faturada yansıtılacak

Kilis Belediyesi Su İşleri Müdürlüğü tarafından tasarruf amaçlı getirilen Yeni Sistem Su Sayaçları Yazılımına geçiş süreci nedeniyle Şubat ve Mart ayı su kullanımı tek faturada yansıtılacağı bildirildi.

09.03.2020 12:11 | Son Güncelleme: 09.03.2020 12:11
Kilis'ta Şubat ve Mart ayı su kullanımı tek faturada yansıtılacak
Kilis Belediyesi Su İşleri Müdürlüğü tarafından tasarruf amaçlı getirilen Yeni Sistem Su Sayaçları Yazılımına geçiş süreci nedeniyle Şubat ve Mart ayı su kullanımı tek faturada yansıtılacağı bildirildi.

Su İşleri Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Tasarruf amaçlı getirilen Yeni Sistem Su Sayaçları Yazılımına geçiş sürecinden ötürü bilgilerin entegrasyonu yapılmaktadır. Şubat ayı su okuma işlemi Mart ayı ile birleştirilerek 3 dönem olarak okunacaktır. Aylık kademe artışlarından halkımızın mağdur olmaması için kademe tonajları iki katına çıkarılmıştır. Birinci kademe su tonajı 12 tondan 24 tona çıkarılmıştır. İkinci, üçüncü ve dördüncü kademe artışları da iki katına çıkarılmıştır. Yaşanan gecikmeden dolayı özür diler anlayışınız için teşekkür ederiz. Daha yaşanabilir bir Kilis için çalışıyoruz" denildi. - KİLİS

Kaynak: İHA

Etiketler : Kilis Belediyesi, Kilis, Güncel
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