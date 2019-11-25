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Kilis-tarım işçilerinin barakasında yangın çıktı, 13 çocuk kurtarıldı

Tarım işçilerinin barakasında yangın çıktı, 13 çocuk kurtarıldıKilis'te, zeytin hasadında çalışan Suriyeli tarım işçilerinin yaşadığı barakada çıkan yangında, içerideki 13 çocuk, kurtarıldı.

25.11.2019 15:28 | Son Güncelleme: 25.11.2019 15:36
Tarım işçilerinin barakasında yangın çıktı, 13 çocuk kurtarıldı
Kilis'te, zeytin hasadında çalışan Suriyeli tarım işçilerinin yaşadığı barakada çıkan yangında, içerideki 13 çocuk, kurtarıldı. Çocuklardan 4'ünün hafif şekilde yaralandığı bildirildi.
Şıhmehmet Mahallesi'nde zeytin bahçesine çalışmaya gelen Suriyeli 7 ailenin yaşadığı barakada öğle saatlerinde yangın çıktı. Anne-babaları zeytin hasadı için bahçeye giden 13 çocuğun içeride olduğu barakadan yükselen alevleri gören vatandaşlar itfaiyeyi aradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri, 13 çocuğu, AFAD ve polis ekiplerinin yardımı ile yanmaktan kurtardı. Yangını alıp, korkarak olay yerine koşan anne ve babalar gözyaşı döktü. Hazır tutulan ambulanslarla hastaneye kaldırılan çocuklardan 4'ünün hafif şekilde yaralandığı belirtildi. Polis ve itfaiye yangının çıkış nedenini araştırıyor.
Kilis-tarım işçilerinin barakasında yangın çıktı, 13 çocuk kurtarıldı

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Kaynak: DHA


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