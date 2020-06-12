Kilis'te 1 köy, 1 mezra ve 1 sokak karantinya alındı

Kilis'te 1 köy, 1 mezra ve 1 sokak karantinya alındıKİLİS'te koronavirüs vakası görülen 1 köy, 1 mezra ve 1 sokak karantinaya alındı.

12.06.2020 11:12 | Son Güncelleme: 12.06.2020 12:07
Kilis'te 1 köy, 1 mezra ve 1 sokak karantinya alındı
KİLİS'te koronavirüs vakası görülen 1 köy, 1 mezra ve 1 sokak karantinaya alındı.
Son günlerde koronavirüs vakalarının arttığı Kilis'te, merkeze bağlı Gümüşsuyu köyü, Küplüce köyüne bağlı Oruçlu mezrası ile kent merkezindeki Helvacıoğlu Mahallesi'ne bağlı Miskinler Sokağı, vaka görülmesi üzerine karantinaya alındı. Ayrıca kent merkezindeki bir kuaför de faaliyetini geçici süre ile durdurdu. Köylerde jandarma, kent merkezinde de polis ekipleri gerekli tedbirleri alarak kontrolü sağlıyor.
Kilis Valiliği, filyasyon ekiplerinin çalışmalarının devam ettiğini bildirdi. Kilis’te 1 köy, 1 mezra ve 1 sokak karantinya alındı

Kaynak: DHA

Etiketler: Kilis, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Eşi ve 2 çocuğunu öldüren baba, son kurşunu da kendine sıktı Haber
Eşi ve 2 çocuğunu öldüren baba, son kurşunu da kendine sıktı
Bahçeli, CHP’li Özgür Özel’e yumruk atan ismi odasına çağırıp uyardı: Özür dile Haber
Bahçeli, CHP'li Özgür Özel'e yumruk atan ismi odasına çağırıp uyardı: Özür dile
Batman’da vatandaşlar yeni normale alışamadı! Vaka sayısında büyük artış var Haber
Batman'da vatandaşlar yeni normale alışamadı! Vaka sayısında büyük artış var
Ankara’da şiddetli gök gürültüsü vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı Haber
Ankara'da şiddetli gök gürültüsü vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı
Son Dakika: Sevda Noyan’ın tepki çeken sözlerinden dolayı 6 yıl hapsi istendi Haber
Son Dakika: Sevda Noyan'ın tepki çeken sözlerinden dolayı 6 yıl hapsi istendi
Talihsiz damat, evlendiği kadının hamile olduğunu gerdek gecesi öğrendi Haber
Talihsiz damat, evlendiği kadının hamile olduğunu gerdek gecesi öğrendi
Bir dönem adı Acun Ilıcalı ile anılan Itır Esen’den dudak dudağa poz! Haber
Bir dönem adı Acun Ilıcalı ile anılan Itır Esen'den dudak dudağa poz!
Türkiye, İran hariç tüm komşularına sınır kapılarını açtı Haber
Türkiye, İran hariç tüm komşularına sınır kapılarını açtı
Haberler››Güncel››Kilis'te 1 köy, 1 mezra ve 1 sokak karantinya alındı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

12:15: HRANT DİNK VAKFI'NA YAPILAN İKİ AYRI TEHDİT OLAYINA İDDİANAME - Haber 12:14: Karadeniz sahilleri kum temizleme aracıyla temizleniyor - Haber 12:14: Savcı Sayan ünlü kahve zinciri Starbucks'ı tiye aldı - Haber 12:13: Kadirli Adliyesi'nde koronavirüs tedbirleri - Haber 12:13: Gölpazarı Belediyesi Olağan Meclis toplantısı yapıldı - Haber 11:44: Erdoğan'dan Putin'e çok net Hafter uyarısı: Sizden güç alıyor, ateşkesi bozuyor - Haber 11:40: Eşi ve 2 çocuğunu öldüren baba, son kurşunu da kendine sıktı - Haberler 11:16: Son Dakika: Sevda Noyan'ın tepki çeken sözlerinden dolayı 6 yıl hapsi istendi - Haber 10:45: Çiftçi ve besicilere 886 milyon liralık destek ödemesi bugün başlıyor - Ekonomi 10:21: Talihsiz damat, evlendiği kadının hamile olduğunu gerdek gecesi öğrendi - Haberler