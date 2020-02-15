Haberler » Güncel » Kilis'te 200 kilogram kehribar taşı ele geçirildi - Haber

Kilis'te 200 kilogram kehribar taşı ele geçirildi

Kilis'te gerçekleştirilen operasyonda izinsiz üretilen 200 kilogram kehribar taşı ele geçirildi.

15.02.2020 16:18 | Son Güncelleme: 15.02.2020 16:18Kilis'te 200 kilogram kehribar taşı ele geçirildi
'te gerçekleştirilen operasyonda izinsiz üretilen 200 kilogram kehribar taşı ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Kuzini köyü kırsalında bir bağ evinde izinsiz kehribar taşı üretildiği bilgisini üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.
Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, evde 200 kilogram kehribar taşı ile kehribar taşı yapımında kullanılan 50 litre kimyasal madde buldu.
Ev sahibi F.G. hakkında yasal işlem başlatılırken, izinsiz üretim yapılan yer mühürlendi.

Cumhuriyet Başsavcılığı, Kilis, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

13:57  Kibar Feyzo oyuncuları kim? Kibar Feyzo konusu nedir? Kibar Feyzo izle
13:39  Sildenafil nedir, ne işe yarar? Sildenafil zararları neler?
12:48  Görevimiz Tehlike 5 filmi konusu ve oyuncuları - Görevimiz Tehlike 5 izle
10:57  15 Şubat Cumartesi İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
10:38  Evrim Keklik kimdir? Survivor'a katılan Evrim Keklik kaç yaşında, nereli?
15.02.2020 17:50:24