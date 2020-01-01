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Kilis'te 2020 yılının ilk bebeği dünyaya geldi

Kilis'te, 2020 yılının ilk bebeği dünyaya gelirken doğan bebeğe Alihan Kemal ismi konuldu.

01.01.2020 01:45 | Son Güncelleme: 01.01.2020 01:51 Kilis'te 2020 yılının ilk bebeği dünyaya geldi
'te, 2020 yılının ilk bebeği dünyaya gelirken doğan bebeğe Alihan Kemal ismi konuldu.

İl Sağlık Müdürü Dr.Mahmut Arık, AK Parti Kilis İl Başkanı Mehmet Murat Karataş eşi Özlem Karataş ile hastane personeli 2020 yılının ilk bebeğini ziyaret ederek çeşitli hediyeler verdiler. Halil ve Elif Yılmazer çiftçinin ikinci çocuğu dünyaya geldi. Bebeğin ismi Alihan Kemal konuldu. İl Sağlık Müdürü Dr.Mahmut Arık, 2020 yılının ilk bebeğinin Kilis Devlet Hastanesinde dünyaya geldiğini ifade ederek, "Gaziantepli bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen bebeğimiz erkektir. Ailenin ikinci evladı, Allahım mübarek eylesin, ülkemize, ailesine hayırlı evlatlar eylesin, 2020 yılının sağlık camiasına ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

AK Parti İl Başkanı Mehmet Murat Karataş, Çok güzel bir ana tanıklık ettiklerini ifade ederek, "Kilis'te 2020 yılında dünyaya ilk gelen Alihan Kemal bebeği karşıladık. Alihan bebeğe hoş geldin diyoruz. Buradan Yılmazer ailesini tebrik ediyorum" dedi.

Alihan Kemal bebeğin Babası Halil Yılmazer'de "Biraz heyecan var, rabbim olmayanlara nasip eylesin. Rabbim herkese çocuğunu kucağına lamayı nasip eylesin. İl bebeğimizde erkekti, ikincisi de erkek oldu" dedi. - KİLİS

Murat Karataş, AK Parti, Kilis, Güncel

Kaynak: İHA

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