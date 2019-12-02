Kilis'te 3 düzensiz göçmen yakalandı

Kilis
'te yasa dışı yollardan yurda giriş yaptığı belirlenen 3 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü, Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Suriye
uyruklu M.R'nin bir araçla kaçak göçmen taşıdığı bilgisini aldı.
Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatan ekipler, Yeni Sanayi Sitesi yakınlarında söz konusu aracı durdurmak istedi.
Sürücüsünün, "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya çalıştığı araç, Arpakesmez köyü girişinde zeytin ağaçlarına çarptı.
Sürücü M.R, kaza sonrası olay yerinden kaçarken, araçta Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 2'si çocuk, 3 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Polis ekipleri, M.R'nin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.