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Kilis'te 4 saatlik kedi kurtarma operasyonu

Kilis'te tuvaletin havalandırma borusuna giren kedi, itfaiyenin 4 saatlik uğraşı sonucu kurtarıldı.

06.08.2019 16:20 Kilis'te 4 saatlik kedi kurtarma operasyonu
Kilis'te tuvaletin havalandırma borusuna giren kedi, itfaiyenin 4 saatlik uğraşı sonucu kurtarıldı.

Kilis merkeze bağlı Duruca (Karnebi) köyünde bir evin tuvaletinin havalandırma borusuna giren yavru kedinin sesini duyan vatandaşlar durumu Kilis Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bildirdi. İtfaiye Müdürlüğü arama kurtarma ekipleri, Duruca köyüne giderek kedinin sesinin geldiği bölgeye yoğunlaştı. Kedinin tuvaletin havalandırma borusu içerisinde olduğunun belirlenmesi üzerine tuvaletin havalandırmasının bulunduğu beton bölüm kırıldıktan sonra kedinin plastik borudan çıkması için itfaiye ekipleri uzun süre uğraştı. Yavru kedi borudan çıkarak uzaklaşırken, kedi kurtarma operasyonu 4 saat sürdü. - KİLİS

İtfaiye, Kilis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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