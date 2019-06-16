16.06.2019 17:21
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Kilis'te, 5 kilo patlayıcı ve canlı bomba yeleği ele geçti

Kilis

SURİYE sınırındaki Kilis'in Elbeyli ilçesinde, boş arazide 5 kilo TNT patlayıcı ile 1 canlı bomba yeleği ele geçirildi.

SURİYE sınırındaki Kilis'in Elbeyli ilçesinde, boş arazide 5 kilo TNT patlayıcı ile 1 canlı bomba yeleği ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, alınan ihbar üzerine, Elbeyli'nin sınır hattındaki Çangallı köyü kırsalındaki arazide arama yaptı. Arama sonucu 5 kilo TNT patlayıcı ile 1 canlı bomba yeleği ele geçirildi. Jandarma, el koyduğu ve terör örgütü PKK/PYD'ye ait olduğu değerlendirilen patlayıcı ile canlı bomba yeleğini, araziye bırakan kişi ya da kişilerin belirlenerek, yakalanması için çalışma başlattı.


- Kilis
Kaynak: DHA
Jandarma, Elbeyli, Kilis, Güncel

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