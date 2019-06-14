14.06.2019 15:53
Haberler»Güncel » Haber

Kilis'te 55 bin Türk ve Suriyeli öğrenci karne aldı

Kilis

KİLİS'te, 55 bin Türk ve Suriyeli öğrenci, karnelerini aldı.


KİLİS'te, 55 bin Türk ve Suriyeli öğrenci, karnelerini aldı.
Eğitim yılının sona ermesi nedeniyle Elif-Mahmut Kudeyt İlkokulu'nda karne dağıtım töreni düzenlendi. Törene Kilis Valisi Recep Soytürk, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt, okula ismini veren Kudeyt ailesi ile öğrenci ve velileri katıldı. Öğrencilere karnelerini dağıtan ve kentte eğitim gören 31 bin Türk ve 24 bin Suriyeli öğrencinin aynı mutluluğu yaşadığını anlatan Vali Recep Soytürk, gelecek yıl okul ve derslik sayısını artırmayı amaçladıklarını ifade etti.

- Kilis
Kaynak: DHA
Kilis, Güncel

Son Dakika Haberleri
18:02 Yatırımlarda devlet yardımları anlatıldı
18:02 Kahramanmaraş'ta sağanak yağış etkili oldu
18:02 Fenerbahçe'den Trabzonspor'a transfer çalımı!
18:02 Şanlıurfaspor eski başkanından 22 milyonluk bağış sözü
18:01 Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Erbaş'ın Bulgaristan ziyareti
18:00 Yılın İş İnsanları Ödülleri sahiplerini buldu
18:00 KÜRESEL VERİ PANORAMASI