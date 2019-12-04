Haberler » Güncel » Kilis'te 6 düzensiz göçmen yakalandı - Haber

Kilis'te 6 düzensiz göçmen yakalandı

Kilis'te düzenlenen operasyonda 4'ü çocuk 6 düzensiz göçmen yakalandı.

04.12.2019 10:14 | Son Güncelleme: 04.12.2019 10:14Kilis'te 6 düzensiz göçmen yakalandı
'te düzenlenen operasyonda 4'ü çocuk 6 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şubesi ekipleri, göçmen kaçaklığının önlenmesine yönelik Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.
Ekipler, Kilis Belediyesi Söğütlüdere Sosyal Tesisi yakınlarında uyruklu A.Z. idaresindeki otomobili durdurdu.
Araçta, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 4'ü çocuk 6 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler Kilis İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan sürücü A.Z. ve ona yardım ettiği ileri sürülen M.F. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Bu arada, kentte 2 Aralık'ta üç düzensiz göçmenin yakalandığı olayla ilgili yasa dışı geçişleri organize ettiği iddiasıyla aranan bir kişi de yakalanıp tutuklandı.

Suriye, Kilis, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

11:34 Karaman'da Kariyer Planlaması konferansı - Haber
11:34 Siirt'te "kış lastiği" denetimi - Haber
11:34 Kastamonu'da öğretmenler, öğrencileri için okulu rengarenk boyadı - Haber
11:34 Çin, Uygur Türkleri yasa tasarısı nedeniyle ABD'ye tepki gösterdi - Haber
11:29 Mudanya'da engelsiz kahvaltı - Haber
11:14 Son dakika: Arnavutköy'de facianın eşiğinden dönüldü! Yolcu minibüsü alev alev yandı - Haber
11:01 Neslican'ın adının, okuduğu okula verilmesi teklifine ret çıktı - Haber
10:54 Gauguin'in "Te Bourao II" tablosu 10,5 milyon dolara alıcı buldu - Haber
10:50 Türkiye'nin en güvenli şehri Eskişehir oldu - Haber
10:34 Tüm vücudunu sedef saran hasta derdine Ankara'da çare arıyor - Haber
10:23 Nihal Olçok, Ahmet Davutoğlu'nun partisine katılıyor
10:20 Sigarada düz ve standart paket uygulaması başlıyor
09:43 Emekli ve memurun alacağı maaş zammı netleşmeye başladı
21:53 Kanlı infazın görüntüleri ortaya çıktı! Cinayeti işleyen eşi değilmiş
14:32 Unicredit, 500 şube kapatacak ve 8 bin işçi çıkaracak
4.12.2019 11:41:12