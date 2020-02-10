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Kilis'te 65 düzensiz göçmen yakalandı

Kilis'te, Türkiye'ye yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 65 düzensiz göçmen yakalandı.

10.02.2020 12:56 | Son Güncelleme: 10.02.2020 12:56Kilis'te 65 düzensiz göçmen yakalandı
'te, 'ye yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 65 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Şıh Mehmet Mahallesi girişinde uyruklu R.F. idaresindeki otomobili durdurdu.
Araçta, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 4 düzensiz göçmen yakalandı.
Şüpheli R.F'nin ifadesinden yola çıkan ekipler, Suriye vatandaşları C.E, A.D, F.D. ve S.E.Ş'nin Şıh Mehmet Mahallesi'ndeki adresine operasyon düzenledi.
Adreste, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 31'i çocuk 61 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler, Kilis İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilirken, 5 şüpheli ise göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Emniyet Müdürlüğü, Türkiye, Suriye, Kilis, Güncel

Kaynak: AA

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