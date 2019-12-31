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Kilis'te 6500 aileye kıyafet yardımı

Kilis'te 6500 aileye kıyafet yardımıKİLİS'te, Kızılay tarafından 6 bin 500 Suriyeli ve Türk vatandaşına kıyafet yardımında bulundu.

31.12.2019 16:33 | Son Güncelleme: 31.12.2019 16:36
'te 6500 aileye kıyafet yardımı
KİLİS'te, tarafından 6 bin 500 Suriyeli ve Türk vatandaşına kıyafet yardımında bulundu.
Kızılay Şube Başkanı Adnan Erdoğan, 'Aile ve çocuklar üşümesin' kampanyası başlattıklarını ifade ederek, şu ana kadar 6 bin 500 kişiye yardımda bulunduklarını söyledi. Yardımlar sırasında ayırım yapmadan ihtiyaç sahiplerine ulaştıklarını dile getiren Erdoğan, "Türk ve Suriyeli vatandaşlara, kıyafet yardımı yaptık. Sadece merkez de değil, kırsaldaki 3 köyümüzde ihtiyaç sahipleri çocuklarımızın tüm ihtiyaçlarını karşılıyoruz" dedi.
Kilis'te 6500 aileye kıyafet yardımı

Adnan Erdoğan, Kızılay, Kilis, Güncel

Kaynak: DHA


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