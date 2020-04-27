Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

Kilis'te 74 yaşındaki yatalak hasta koronavirüsü yendi

Kilis'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen 74 yaşındaki yatalak hasta, 27 günlük tedavisinin ardından iyileşerek evine döndü.

27.04.2020 11:32 | Son Güncelleme: 27.04.2020 11:38
Kilis'te 74 yaşındaki yatalak hasta koronavirüsü yendi
Kilis'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen 74 yaşındaki yatalak hasta, 27 günlük tedavisinin ardından iyileşerek evine döndü.
Kilis'te yaşayan 74 yaşındaki Sevim Bakırcıoğlu, İstanbul'daki yakınlarının yanından döndükten sonra birlikte yolculuk yaptığı akrabalarının Kovid-19 testinin pozitif çıkması üzerine sağlık ekiplerince 29 Mart'ta evinden alınarak rutin kontrole tabi tutuldu.
Kilis Devlet Hastanesi'ndeki Kovid-19 testi pozitif çıkan Sevim Bakırcıoğlu, tedavi altına alındı. Bir süre sonra durumu ağırlaşan ve yoğun bakım servisine kaldırılan Bakırcıoğlu, 27 günlük tedavisinin ardından koronavirüsü yenmeyi başardı.
Sağlık çalışanlarının alkışlarıyla hastaneden yatalak olduğu için sedyeyle uğurlanan Bakırcıoğlu, doktor ve sağlık çalışanlarına teşekkür ederek, özellikle gençlerden dikkatli olmalarını istedi.
- "Yaşam mücadelesini kazandı"
İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanı Murat Şekeroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bakırcıoğlu'nun 29 Mart'ta hastaneye yatışının yapıldığını belirtti.
Şekeroğlu, hastanın yakınlarında virüs tespit edildiği için sağlık ekiplerince evinden alınıp getirildiğini ve kendisinde de testlerin pozitif çıkması üzerine yatışının gerçekleştirildiğini ifade ederek, şöyle konuştu:
"Kısa bir süre sonra yoğun bakıma alındı daha sonra hastamız entübe oldu. Yaklaşık 15 gün entübe olarak devam etti ve sonrasında yoğun bakımdan servise aldık. Çok şükür ki bu yaşam mücadelesini kazandı. Hastamız yatalak ve 74 yaşında olduğu için kendisini sedyede uğurladık. Bundan sonra 14 gün evde izole olarak kalacak, karantinada sağlık ekiplerimiz onları günlük olarak ziyaret edecekler."
Bakırcıoğlu'nun tedavisinde emeği geçen tüm sağlık çalışanlarına teşekkür eden Şekeroğlu, vatandaşlardan alınan tedbirlere uymalarını istedi.
"Çok sevinçliyiz"
Bakırcıoğlu'nun damadı Mehmet Ali Eruçan da kayınvalidesinin yaklaşık bir aydır verdiği mücadeleyi kazanmasının sevincini yaşadığını belirtti.
Tedavinin neredeyse 20 gününün yoğun bakımda geçtiğini hatırlatan Eruçan, "Bütün sağlık personelimize çok teşekkür ederiz. Ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Şimdi mutluyuz, iyiyiz, inşallah daha da iyi olacağız. Çok mutluyuz, çok sevinçliyiz." diye konuştu.

Kaynak: AA

Etiketler: Devlet Hastanesi, İstanbul, Kilis, Güncel, Haber
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Kazada hayatını kaybeden gencin, okuldaki cenaze provası görüntüleri ortaya çıktı Haberler
Kazada hayatını kaybeden gencin, okuldaki cenaze provası görüntüleri ortaya çıktı
Hindistan’da koronavirüs sebebiyle bir okulda karantinaya alınan kadına, üç kişi tecavüz etti Haberler
Hindistan'da koronavirüs sebebiyle bir okulda karantinaya alınan kadına, üç kişi tecavüz etti
Türk milletini suçlayan Kim Kardashian, kendisine tepki gösteren Hanife Gürdal’ın eşine ’Aptallar topluluğu’ deyip engelledi Haberler
Türk milletini suçlayan Kim Kardashian, kendisine tepki gösteren Hanife Gürdal'ın eşine "Aptallar topluluğu" deyip engelledi
Nisan ayında açlık sınırı 2.374 liraya, yoksulluk sınırı ise 7.732 liraya yükseldi Haberler
Nisan ayında açlık sınırı 2.374 liraya, yoksulluk sınırı ise 7.732 liraya yükseldi
Acun Ilıcalı, oyunu bırakan Nisa’ya resti çekti: Biz kimseyi zorla tutmuyoruz Haberler
Acun Ilıcalı, oyunu bırakan Nisa'ya resti çekti: Biz kimseyi zorla tutmuyoruz
Dünya Sağlık Örgütü’nün Türk yetkilisi Dr. Emiroğlu: Aşı için önceliğimiz ulaşım sıkıntısı yaşayan ülkeler olacak Haberler
Dünya Sağlık Örgütü'nün Türk yetkilisi Dr. Emiroğlu: Aşı için önceliğimiz ulaşım sıkıntısı yaşayan ülkeler olacak
Acun Ilıcalı, Aycan’ın arkadaşıyla olan gizli konuşmasının sırrını çözdü: Da Vinci’nin şifresi gibiydi Haberler
Acun Ilıcalı, Aycan'ın arkadaşıyla olan gizli konuşmasının sırrını çözdü: Da Vinci'nin şifresi gibiydi
İsrail Meclisi’nde, Arap milletvekilinin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı övmesi tartışma yarattı Haberler
İsrail Meclisi'nde, Arap milletvekilinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı övmesi tartışma yarattı
Haberler››Güncel››Kilis'te 74 yaşındaki yatalak hasta koronavirüsü yendi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

12:50: Burhaniye'de sivrisinek mücadelesi devam ediyor - Haber 12:50: Erzincan'da Kovid-19'u yenen 111'nci hasta taburcu edildi - Haber 12:49: Uçurumda mahsur kalan keçiye halatlı kurtarma operasyonu - Haber 12:48: Burhaniye Belediyesi'nden 1300 kişiye yardım paketi - Haber 12:48: Orta ve Doğu Karadeniz'de "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor - Haber 12:24: Beyşehir Gölü'nün çevresi imara açılacak - Haber 11:45: Annesinin adı kütüğe yanlış yazılan talihsiz vatandaş, koronavirüs yardımlarından faydalanamıyor - Haber 11:08: Nisan ayında açlık sınırı 2.374 liraya, yoksulluk sınırı ise 7.732 liraya yükseldi - Ekonomi 11:01: Hindistan'da koronavirüs sebebiyle bir okulda karantinaya alınan kadına, üç kişi tecavüz etti - Haberler 09:27: Kazada hayatını kaybeden gencin, okuldaki cenaze provası görüntüleri ortaya çıktı - Haberler