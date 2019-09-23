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Kilis'te 9 aylık iş için uzun kuyruklar oluştu

Kilis'te 9 aylık geçici iş için işsizler geceden sıraya girerek, Çalışma ve İŞKUR İl Müdürlüğü önünde kayıt yaptırmak için uzun kuyruklar oluşturdu.

23.09.2019 09:27Kilis'te 9 aylık iş için uzun kuyruklar oluştu
Kilis'te 9 aylık geçici iş için işsizler geceden sıraya girerek, Çalışma ve İŞKUR İl Müdürlüğü önünde kayıt yaptırmak için uzun kuyruklar oluşturdu.

Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda temizlik görevlisi ile özel güvenlik için 9 ay çalışacak 275 işçi alınacağının açıklanması üzerine vatandaşlar geceden vatandaşlar sıraya girdi. Mesai başlaması ile birlikte işlemlerini yaptıran vatandaşların yoğunluğu Çalışma ve İŞKUR İl Müdürlüğü önünde sürüyor. 200 kişinin temizlik elemanı, 75 kişinin de özel güvenlik görevlisi olarak alınacağı öğrenilirken, müracaat etmek isteyenlerin 28 Eylül tarihine kadar başvuru yapmaları istendi. 10 bin kişinin başvuru yapması bekleniyor. Kur'a ile belirlenecek işçilerin 15 Ekim 2019 ile 30 Haziran 2020 tarihleri arasında çalıştırılmalarının planlandığı öğrenildi. - KİLİS

İŞKUR, Kilis, Ekonomi

Kaynak: İHA

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