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Kilis'te 91 kilo esrar ele geçirildi

Kilis'te, 2 ayrı operasyonda 91 kilo 480 gram takoz esrar maddesi ele geçirilirken, 4 kişi tutuklandı.

07.04.2020 11:49 | Son Güncelleme: 07.04.2020 11:49
Kilis'te 91 kilo esrar ele geçirildi
Kilis 'te, 2 ayrı operasyonda 91 kilo 480 gram takoz esrar maddesi ele geçirilirken, 4 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kilis'te uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı istihbaratı üzerine yapılan çalışma sonucu 2 ayrı operasyonda 91 kilo 480 gram takoz esrar ele geçirildi. Olayla ilgili olarak yabancı uyruklu H.H., İ.İ., A.S. ile Z.M. sevk edildikleri adli merciler tarafından tutuklanırken, E.Ç. ile M.Ç. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - KİLİS

Kaynak: İHA

Etiketler: Kilis, 3. Sayfa
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