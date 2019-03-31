Kilis'te, AK Parti 4'te 4 Yaptı

KİLİS'te Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde kesin olmayan sonuçlara göre il merkezi ile 3 ilçe belediye başkanlıklarını AK Parti
kazandı. Kilis
'te, bugün 229 sandıkta 65 bin 387 seçmen sandığa giderek tercihlerini yaptı. Sandıkların tamamının açıldığı kentte kesin olmayan sonuçlara göre; Kilis Belediye Başkanlığı'na AK Parti'li Mehmet Abdi Bulut
, Musabeyli
Belediye Başkanlığı'na AK Parti'li Ayhan Yılmaz
, Elbeyli
Belediye Başkanlığı'na AK Parti'li Süleyman Şimşek
, Polateli
Belediye Başkanlığı'na ise AK Parti'li Hakkı Çelik
seçildi.
Kesin olmayan sonuçların açıklanmasının ardından AK Parti İl Başkanlığı önünde toplanan kalabalık kutlama yaparak adayları tebrik etti.
- Kilis
Kilis, AK Parti, Politika
Kaynak: DHA