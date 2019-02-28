Kilis'te, Ak Partililer 28 Şubat'ın Yıl Dönümünde Basın Açıklaması Yaptı

Kaynak: DHA

Kilis'te, AK Parti il teşkilatına bağlı üyeler 28 Şubat'ın yıl dönümünde basın açıklaması yaptı. Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan basın açıklamasına AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Gönül Öztin, Gençlik Kolları İl Başkanı Haluk Korkmaz ile partililer katıldı. AK Parti İl Başkan Yardımcısı Mehmet Özpolat, Türkiye Cumhuriyeti, 28 Şubat 1997 tarihinde 'Demokrasiye Balans Ayarı' bahanesiyle karanlık bir sürecin içerisine itildiğini ifade ederek, Post Modern Darbenin yıl dönümünde demokrasiye yönelik tüm müdahalelerin bir insanlık suçu olduğunu haykırmak için bugün bir aradayız. Yıllar önce bugün, demokrasiyi bir türlü hazmedemeyen vesayet odakları, yetkilerinin dışında devlet gücünü kullanarak, millet iradesiyle seçilen siyasi iradeye müdahale etme girişiminde bulunmuşlardır. Tanklardan aldıkları güçle devirlerinin 1000 yıl süreceği rüyasını görenler, birliğimizi ve bütünlüğümüzü gasp etmeye teşebbüs etmiş; ancak bu devletin gerçek sahibi olan milletimizin iradesine vurulmaya çalışılan pranga Allah'ın izniyle 10 yıl sürmeden tarihin derinliklerinde kaybolup gitmiştir. İrtica kılıfıyla vatandaşların düşünce ve inanç özgürlüğünü zapturapt altına almaya yönelik gerçekleştirilen post modern darbe sonrası; siyasi, idari, hukuki, ekonomik ve toplumsal alanlarda yaşanan dönüşümler onarılması güç değişimlere neden olmuştur dedi.