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Kilis'te anonsla çarşıya çıkmayın uyarısı

Kilis'te, 65 yaş üzeri olanlar sokağa çıkmayın uyarısı cami hoparlöründen Türkçe ve Arapça anons edilirken, polis araçlarından vatandaşlara zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın uyarısı yapılıyor.

28.03.2020 16:20 | Son Güncelleme: 28.03.2020 16:20
Kilis'te anonsla çarşıya çıkmayın uyarısı
Kilis 'te, 65 yaş üzeri olanlar sokağa çıkmayın uyarısı cami hoparlöründen Türkçe ve Arapça anons edilirken, polis araçlarından vatandaşlara zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın uyarısı yapılıyor.

Suriye sınırına sıfır noktada bulunan Kilis'te, korona virüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üzeri ile kronik hastalara cami hoparlöründen Türkçe ve Arapça anons edilerek dışarı çıkmayın uyarısı yapılıyor. Polis araçlarından ise vatandaşlara zorunlu olmadıkça sokağa çıkmayın uyarısı yapılırken, vatandaşların bir kısmı bu uyarıları aldırış etmeden sokağa çıkması dikkat çekiyor. - KİLİS

Kaynak: İHA

Etiketler: Suriye, Polis, Kilis, Güncel

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