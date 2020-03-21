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Kilis'te asker uğurlama yasaklandı

Kilis Valisi Recep Soytürk başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu asker uğurlama merasimlerine yasak getirdiVali Soytürk başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 23'üncü maddesi gereğince Türkiye'de başlamış olan korona virüs...

21.03.2020 15:45 | Son Güncelleme: 21.03.2020 15:45
Kilis'te asker uğurlama yasaklandı
Kilis Valisi Recep Soytürk başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu asker uğurlama merasimlerine yasak getirdi

Vali Soytürk başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 23'üncü maddesi gereğince Türkiye 'de başlamış olan korona virüs salgını sebebiyle asker uğurlama törenlerinin iptal edilmesine karar verdi. Kurulda alınan kararda, "Askere alma süreci kapsamında, askere gidecek olan vatandaşlarımız için toplu olarak askere uğurlama törenlerinin düzenlendiği, bu durumun ise salgın riskini artıracağı değerlendirildiğinden, bu tür faaliyetlerinin durdurulmasına, engellenmesine; konunun kolluk birimleri tarafından takibatının yapılarak kararlara uymayanlar hakkında gerekli idari veya adli işlemlerin yapılmasına karar verilmiştir" denildi. - KİLİS

Kaynak: İHA

Etiketler : Türkiye, Kilis, Güncel

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