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Kilis'te Atatürk törenle anıldı

Kilis'te düzenlenen törenle Mustafa Kemal Atatürk ölümünün 81. yıl dönümünde anıldı.

10.11.2019 10:27 | Son Güncelleme: 10.11.2019 10:32Kilis'te Atatürk törenle anıldı
'te düzenlenen törenle Mustafa Kemal Atatürk ölümünün 81. yıl dönümünde anıldı.

Cumhuriyet Alanında düzenlenen törene Kilis Valisi Recep Soytürk, Garnizon ve 1'inci Hudut Alay Komutanı Piyade Kıdemli Albay Mehmet Cihanoğlu, Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut,7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, amir ve müdürlerin yanı sıra sivil ve askeri erkan, siyasi parti il temsilcileri, sivil toplum örgütü temsilcileri ve öğrenciler katıldı. Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulması ile başlayan tören, saat 09.05'te 2 dakikalık saygı duruşu ile devam etti. Trafikte seyreden araçlar da saygı duruşuna kornalarını çalarak eşlik etti. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı eşliğinde Türk bayrağı göndere çekildi. Bayrak, daha sonra yarıya indirildi. Polis, Cumhuriyet Meydanı ve çevresinde geniş güvenlik önlemi alırken, binaların çatılarına özel hareket polisleri yerleştirildi. - KİLİS

Mustafa Kemal Atatürk, Kilis, Yaşam

Kaynak: İHA

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