KİLİS'TE BAYRAM LEZZETİ 'GEREBİÇ' YAPIMINA BAŞLANDI

RAMAZAN Bayramı'na sayılı günler kala Kilis'e has tatlı olan 'Gerbiç'in ev ve fırınlarda yapımına başlandı.

16.05.2020 08:53 | Son Güncelleme: 16.05.2020 08:57
RAMAZAN Bayramı'na sayılı günler kala Kilis'e has tatlı olan 'Gerbiç'in ev ve fırınlarda yapımına başlandı.
Her yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan Bayramı'nın yaklaşmadı ile birlikte evlerde, fırınlar ve pastanelerde gerebiç tatlısı yapımları başlandı. Bayramda en çok ikram edilen ve tüketilen yiyecekler arasında yer alan gerebiç; irmik, zeytinyağı, şeker, fıstık veya cevizle yapılıyor.
Fırıncı Mehmet Nuri Macit, özellikle Ramazan Bayramı'nda misafirlere ikram edilen gerebiç tatlısına yoğun talep olduğunu ifade etti. Kilis'te her Ramazan Bayramı öncesinde hemen hemen her ailenin evde bayramlık gerebiç hazırlandığını ifade eden Macit, 'Gerebiçi irmik, un, zeytinyağı, su ile süt ile yoğuruyoruz. Hamurun içerisini fıstık veya ceviz ile dolduruyoruz. Yaklaşık 200 derece sıcaklıktaki taş fırında pişirilmesi gerekiyorö dedi.
Maçit, gerebiçe Kilis dışında yaşayanların da yoğun talepleri olduğunu sözlerine ekledi. Bölgede bilinen lezzetler arasında yer alan gerebiçin fiyatı ise 45 ile 70 TL arasında değişiyor. KİLİS’TE BAYRAM LEZZETİ ’GEREBİÇ’ YAPIMINA BAŞLANDI

Kaynak: DHA

Etiketler: Ramazan Bayramı, Kilis, Güncel, Haber

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