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Kilis'te belediyeden muhtarlara bilgisayar desteği

Kilis Belediyesince, muhtarlarda gelen talep üzerine merkeze bağlı 75 mahalleye bilgisayar dağıtımı gerçekleştirildi.

13.11.2019 16:48 | Son Güncelleme: 13.11.2019 16:48Kilis'te belediyeden muhtarlara bilgisayar desteği
Belediyesince, muhtarlarda gelen talep üzerine merkeze bağlı 75 mahalleye bilgisayar dağıtımı gerçekleştirildi.
Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, gazetecilere yaptığı açıklamada, muhtarların belediyelerin en önemli iş ortağı olduğunu belirtti.
Söz konusu bilgisayarların vatandaşlara daha iyi hizmet verilebilmesi adına dağıtıldığını anlatan Bulut, belediye olarak muhtarların her zaman yanında olduklarını ifade etti.
Başkan Bulut, göreve geldiklerinden bu yana kaliteli hizmet verebilmek için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerine işaret ederek, "Kurmuş olduğumuz çalışma grupları ile muhtarlarımız, vatandaşlarımızın şikayetlerini bizlere iletip anında çözüm ve geri dönüş alabiliyorlar. Kısaca muhtarlarımızla sürekli irtibat halindeyiz. Bugün de aynı şekilde 75 mahalle muhtarımıza yeni bilgisayarlar vererek, onların vatandaşımıza daha rahat ve hızlı hizmet götürmesine yardımcı olmuş oluyoruz." diye konuştu.
Bulut, dağıtılan bilgisayarlar sayesinde muhtarların e-belediye sistemi ile vatandaşa daha hızlı ve yerinde hizmet verebileceğini sözlerine ekledi.

Mehmet Abdi Bulut, Kilis, Güncel

Kaynak: AA

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