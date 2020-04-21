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Kilis'te, bir mezra karantinaya alındı

Kilis'te, bir mezra karantinaya alındıKİLİS'te, pozitif vaka görülmesi üzerine Yamaç Beşenli mezrası, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından karantinaya alındı.

21.04.2020 11:01 | Son Güncelleme: 21.04.2020 11:06
Kilis 'te, bir mezra karantinaya alındı
KİLİS'te, pozitif vaka görülmesi üzerine Yamaç Beşenli mezrası, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından karantinaya alındı.
Kilis merkeze bağlı Beşenli Köyünün Yamaç Beşenli mezrasında oturan bir kişinin rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı. Kimliği açıklanmayan hasta tedaviye alınırken, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, mezrada yaşayanların koronavirüs teşhisi konan kişi ile teması nedeniyle karantinaya alınmasını kararlaştırdı. Kararın ardından jandarma personelleri, mezranın giriş ve çıkışını bariyerlerle kapattı. Koruyucu tulum, maske ve eldiven takan jandarmalar, mezraya gelmek isteyen ya da ayrılmak isteyenlere izin vermiyor. Mezrada yaşayanların ihtiyaçlarının ise Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanmasına başlandı. Kilis’te, bir mezra karantinaya alındı

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Kilis, Güncel
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