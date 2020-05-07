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Kilis'te bir sokak karantinaya alındı

Kilis'te bir sokak karantinaya alındıGAZİANTEP'te, koronavirüs testi pozitif çıkan fabrika işçisinin temas kurduğu akrabalarının yaşadığı Kilis'teki bir sokak karantinaya alındı.

07.05.2020 19:53 | Son Güncelleme: 07.05.2020 19:55
Kilis'te bir sokak karantinaya alındı
GAZİANTEP'te, koronavirüs testi pozitif çıkan fabrika işçisinin temas kurduğu akrabalarının yaşadığı Kilis'teki bir sokak karantinaya alındı.
Gaziantep'teki bir fabrikada çalışan adı açıklanmayan işçiye yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Bunun üzerine yapılan çalışma ile işçinin, son olarak Kilis'teki akrabaları ile temas kurduğu saptandı. Durum Kilis Valiliği'ne bildirildi. Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla da akrabaların yaşadığı Namık Ünler Paşa Mahallesi'ndeki Prof. Dr. Hikmet Celkan Sokak, karantinaya alındı.
Karar doğrultusunda polis ekipleri, sokağı giriş-çıkışa kapattı.
Mahalle Muhtarı Mehmet Yıldırım, sokağın tedbir amaçlı karantinaya alındığını belirterek, 'Sokakta oturan kişilerden bazıları, Gaziantep'teki bir fabrikaya gidip geliyorlardı. Devletimiz bütün tedbirleri almış durumda. Bu sokakta herkes akraba olduğu için, birbirlerine gidip geldikleri için sokak karantinaya alındı. Sokakta yaklaşık 80 kişi yaşıyor' dedi. Kilis’te bir sokak karantinaya alındı

Kaynak: DHA

Etiketler: Gaziantep, Kilis, Güncel, Haber

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