05.07.2019 23:58
Haberler» Güncel» Haber

Kilis'te, bomba yüklü şüpheli otomobil ihbarı paniği

Kilis

Kİ KİLİS'te, bomba yüklü olduğu ihbar edilen otomobil kentte paniğe neden oldu.

Kİ KİLİS'te, bomba yüklü olduğu ihbar edilen otomobil kentte paniğe neden oldu. Polisin durdurup arama yaptığı otomobilde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.
Kilis'te, polis ihbar hattını arayan bazı kişiler, 06 EC 842 plakalı otomobilin bomba yüklü olduğunu ihbar etti. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, ihbar edilen otomobili saat 22,00 sıralarında Murtaza Caddesi üzerinde durdurdu. Polis ekipleri otomobili durdurmasının ardından caddeyi yaya ve araç trafiğine kapattı. Bomba imha uzmanları tarafından yapılan detaylı aramada otomobilde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı. Polisin bir saatlik çalışma sonrasında yol normale dönerken, kentte önlemler artırıldı.


- Kilis
Kaynak: DHA
Kilis, Güncel

Son Dakika Haberleri
01:27   - Yunanistan'da yangın nedeniyle 4 köy boşaltıldı
01:26   Polis helikopteri Aydan bebek için havalandı
00:58   Yalnız yaşayan yaşlı adam bağ evinde ölü bulundu
00:58   - En yüksekteki çöpleri geri dönüştürdüler
00:57   Balıkesir'de 45 düzensiz göçmen yakalandı
00:57   AB ülkelerinden Libya'daki göçmen merkezi saldırısına kınama
00:54   - Tayland'ı Mun Fırtınası Vurdu- Ağaçlar Devrildi, Toprak Kayması Yaşandı