Kilis'te bonzai ele geçirildi

Kilis'de jandarma ekipleri, bir evde yaptıklara aramada 56,5 gram Bonzai cinsi uyuşturucu madde, 4 Adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçildi. 3. Sayfa Kaynak: İHA
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordinesinde Ekrem Çetin N.G isimli şahsın ikamet ettiği ev ve eklentilerinde yapılan aramada neticesinde, 56,5 gram Bonzai cinsi uyuşturucu madde, 4 Adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ile suç geliri olan 825 TL para ele geçirildi.
Olayla ilgili olarak, N.G, Y.B ve K.Z., M.Ü, Z.A.K, M.G ve H.K. gözaltına alınarak soruşturmaya başlandı. - KİLİS