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Kilis'te boya ve inşaat malzemesi çalan şüpheliler yakalandı

Kilis'te bir depodan 40 bin TL değerinde boya ve inşaat malzemesi çalan şüpheliler, jandarmanın düzenliği operasyon ile gözaltına aldı.

11.02.2020 11:19 | Son Güncelleme: 11.02.2020 11:19Kilis'te boya ve inşaat malzemesi çalan şüpheliler yakalandı
'te bir depodan 40 bin TL değerinde boya ve inşaat malzemesi çalan şüpheliler, jandarmanın düzenliği operasyon ile gözaltına aldı.

İl Komutanlığı ekipleri, Öncüpınar Mahallesi Akçabağlar köyü yolu üzerinde M.C.'ye ait depodan 40 bin TL değerinde boya ve inşaat malzemesi çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti. Jandarma ekiplerinin yaptığı titiz çalışma sonucu 2 şüpheli yakalandı. Çalınan malzemeleri de ele geçiren jandarma, 2 kişiyi işlemlerinin ardından adli makamlara sevk etti. Ekipler, ele geçirilen malzemeleri de sahibine teslim etti. - KİLİS

Jandarma, Kilis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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