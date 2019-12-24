Kilis'te 4 bin yıl öncesine ait zeytin çekirdeği bulundu

Kilis'te Oylum Höyük kazılarında 4 bin yıl öncesine ait zeytin çekirdeği bulundu. Bulunan tarihi çekirdeğin, bugün bölgede yetiştirilen zeytinlerle aynı geni taşıyıp taşımadığını belirlemek için bilimsel araştırma başlatıldı.

BİLİMSEL ARAŞTIRMA BAŞLATILDI

Gaziantep Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Atilla Engin başkanlığında Kilis Oylum Höyük'te yapılan kazılarda, 4 bin yıllık zeytin çekirdekleri ile zeytinyağı üretiminde kullanıldığı düşünülen bazalt öğütme taşları bulundu. Bu gelişme üzerine 4 bin yıllık zeytin çekirdekleri ile Kilis'e özgü yağlık zeytinin aynı genlere sahip olup olmadığını belirlemek için bilimsel araştırma başlatıldı. Genlerin aynı olduğunun bilimsel olarak ispatlanması halinde, bilinen zeytincilik tarihinin değişeceği düşünülüyor. Bilimsel çalışmalar sonucunda aynı zamanda, Türkiye'nin en eski zeytininin Kilis'te yetiştirildiğinin belgelenmesi bekleniyor.

VALİ SOYTÜRK: BU ÇOK ÖNEMLİ BİR HİKAYE

Kilis Valisi Recep Soytürk yaptığı açıklamada, zeytinyağı ile ilgili kendisini çok heyecanlandıran gelişmeler yaşandığını ifade ederek, "Biliyorsunuz Kilis'te bir tanıtım günü yaptık. Prof. Dr. Canan Karatay katıldı. Televizyonlarda ilimizin reklamı oldu. Birçok insan bizi arayarak Kilis'te zeytinyağı mı varmış, kimse bilmiyor dedi. Zeytincilik ile ilgili bir yol haritası çizdik. Bizim çok özel bir zeytin çeşidimiz var. Pırlanta gibi ama üretimden sıkıma, sağlanmasından pazarlanmasına kadar birçok hata yapıyoruz. Sonuçta kömür fiyatına satıyoruz. Pırlantayı kömüre satıyoruz. Bunu nasıl düzeltelim, vatandaşa daha fazla nasıl para kazandırabiliriz, o yöntem üzerinde yalın bir şekilde gitme kararı verdik. Bunu da şöyle düşündük, birkaç butik firmayla özel bir çalışma yaparak, Kilis zeytinyağını dünya yarışmalarında ödül alarak reklamımızı yapmak istiyoruz. Kilis zeytinyağı, burada üretilen zeytinyağı ile bir ödül alabilirsek, en ciddi reklam bu olur diye düşünüyorum. Bir başka gerçeğimiz var, elde tutulacak bir hikaye var, o da Oylum Höyük'te biliyorsunuz, 4 bin, 4 bin 500 yıl öncesine ait zeytin çekirdeklerine rastlandı. Bu çok önemli bir hikaye, bu hikayeyi şu an Hatay'daki Zeytin Araştırma Enstitüsünde 4 bin 500 yıl önceki zeytin çekirdeği ile şu andaki zeytin çekirdeği ile aynı genden geldiğini bulabilirsek, belgeleyebilirsek, asıl belgedir önemli olan, bu belgeyi aldığımız zaman önemli yarışmalarda kazanacağımız ödül, Kilis zeytinyağı için önemli bir aşama olacaktır diye düşünüyorum" dedi.