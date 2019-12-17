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Kilis'te cadde ve yollardaki ağaçların budanmasına başlandı

Kilis Belediyesi tarafından kent merkezinde, cadde, refüj ve yollarda bulunan ağaçlar budanmaya başlandı.

17.12.2019 11:23 | Son Güncelleme: 17.12.2019 11:28Kilis'te cadde ve yollardaki ağaçların budanmasına başlandı
Kilis Belediyesi tarafından kent merkezinde, cadde, refüj ve yollarda bulunan ağaçlar budanmaya başlandı.

Park İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından, kent merkezinde bulunan ağaçların budama çalışmasına hız verdi. Kentte bulunan ağaçların daha sağlıklı büyüyüp yeşermesi ve gelişimini kuvvetlendirmek için yılın belli zamanlarında yürütülen budama çalışmasına başlandı.

Budama çalışmaları, Kilis Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince yürütülüyor. Ağaçların vatandaşlar tarafından bilinçsiz bir şekilde budanmamasını isteyen belediye yetkilileri, gereken ağaçlarla ilgili belediyeye bilgi verilmesinin yeterli olacağını ifade ettiler. - KİLİS

Kilis Belediyesi, Bahçe, Güncel

Kaynak: İHA

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