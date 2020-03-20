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Kilis'te, çamaşır suyu ve sabun dağıtımı

KİLİS'te belediye ekipleri, koronavirüse karşı evlere gidip, yeşil sabun ve çamaşır suyu dağıtımına başladı.

20.03.2020 15:41 | Son Güncelleme: 20.03.2020 15:41
Kilis'te, çamaşır suyu ve sabun dağıtımı

KİLİS'te belediye ekipleri, koronavirüse karşı evlere gidip, yeşil sabun ve çamaşır suyu dağıtımına başladı.Kilis Belediyesi ekipleri, kentteki tüm evleri dolaşarak, sabun ve çamaşır suyu dağıttı. Koronavirüse karşı uyarı da yapılarak, zorunlu olmadıkça halktan dışarı çıkmamaları ve kişisel önlemlerini almaları istendi. Kent sakinleri de uygulama için belediye ekiplerine teşekkür etti.


Kaynak: DHA

Etiketler : Kilis Belediyesi, Güncel

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