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Kilis'te camiler dezenfekte ediliyor

Kilis Belediyesi tarafından kentteki camilerin dezenfekte edilmesine başlandı.

13.03.2020 12:03 | Son Güncelleme: 13.03.2020 12:03
Kilis'te camiler dezenfekte ediliyor
Kilis Belediyesi tarafından kentteki camilerin dezenfekte edilmesine başlandı.

Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, Bugün sabahın erken saatlerinden itibaren camilerin dezenfekte edildiğini ifade ederek, "Daha önce planladığımız gibi belediye ekiplerimiz dezenfekte çalışmalarını bugün sabahın erken saatlerinde camilerimiz başta olmak üzere birçok ortak alanda gerçekleştirdi. Paniğe kapılmayacağız ama tedbiri de elden bırakmayacağız. Özellikle halkımızı sosyal medyadan panik ve tedirginliğe yönlendirerek algı oluşturmaya çalışanlara değil resmi makamlarca yapılan açıklamalara dikkat etmenizi rica ederim" dedi. - KİLİS

Kaynak: İHA

Etiketler : Mehmet Abdi Bulut, Kilis Belediyesi, Kilis, Güncel

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